Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Spotlight: Annekatrin Mücke mit Kritik an Dunja Hayali und Elmar Theveßen

Spotlight: Annekatrin Mücke mit Kritik an Dunja Hayali und Elmar Theveßen

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 16:00 durch Sanjo Babić
Annekatrin Mücke (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Annekatrin Mücke (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

Annekatrin Mücke hat über 25 Jahre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Sie war unter anderem als festangestellte Mitarbeiterin beim Kinderkanal. Mit anderen Mitarbeitern des ÖRR hat sie das Manifest meinungsvielfalt.jetzt unterschrieben. Im Interview wird u.a. die Frage behandelt, inwieweit der ÖRR noch reformierbar ist und warum dort massiv einseitige Meinungsbekundungen transportiert werden. Themen des Interviews sind die Absetzung der Moderatorin Julia Ruhs beim NDR durch Initiative etwa 250 Mitarbeitern des Rundfunkhauses. Ebenso stellt sich die Frage, wie die grob falschen Darstellungen über Charlie Kirk durch Dunja Hayali und Elmar Theveßen zustandegekommen sind.

Über allem schwebt die Frage, ob der ÖRR in seinem derzeitigem Zustand nicht besser abgewickelt werden sollte.

Annekatrin Mücke spricht gemeinsam mit ihren beiden Kollegen Alexander Teske ("Inside tagesschau") und Peter Welchering in dem gemeinsamen Podcast "Sachlich richtig" über Medienthemen, oft mit Gästen wie z.B. Friedrich Küppersbusch, Aya Velazquez oder Wolfgang Herles. Zu empfangen auf YouTube, Spotify, apple und allen anderen Podcast-Plattformen.

Das Interview führte Markus Fiedler.

Ausschnitt aus dem Interview mit Annekatrin Mücke | Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformierbar? ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-annekatrin-muecke/

Quelle: apolut

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte ablauf in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige