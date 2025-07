Angesichts der Stimmungsmache ist die gedruckte COMPACT-Edition „Wladimir Putin: Geschichte Russlands“ wichtiger denn je. Statt westlicher Regierungs-Propaganda können Sie Putins Ausführungen zur über 1000-jährigen Historie seines Landes – von den Anfängen der Rus bis zu Stalin und Selenski – im Original und erstmals komplett auf Deutsch lesen. Mit diesem Druckwerk können Sie sich ein unverfälschtes Bild davon machen, wie Wladimir Putin selbst die Geschichte seines Landes sieht, und müssen sich nicht auf die verkürzten und oft verleumderischen Zusammenfassungen verlassen, die Sie in der westlichen Presse finden.

Für uns Deutsche ist sein Rückblick auf die Vergangenheit von besonderem Interesse. Putin behandelte das gemeinsame Schicksal unserer beiden Völker unter anderem bei seiner Rede vor dem Bundestag im Jahr 2001:

„Zwischen Russland und Amerika liegen Ozeane. Zwischen Russland und Deutschland liegt die große Geschichte. Das schrieb der deutsche Historiker Michael Stürmer. Ich möchte dazu feststellen, dass die Geschichte genauso wie die Ozeane nicht nur trennt, sondern auch verbindet. Es ist wichtig, diese Geschichte richtig zu deuten. Wie ein guter westlicher Nachbar verkörperte Deutschland für Russen oft Europa, die europäische Kultur, das technische Denkvermögen und kaufmännisches Geschick.“

Wenn der russische Präsident als Historiker spricht, ist zum Beispiel die Bild-Zeitung oft sturzbetroffen. So schrieb das Blatt etwa am 9. Februar 2024: „Putin schockt mit irrem Hitler-Lob. (…) Eine Aussage Putins stach jedoch ganz besonders hervor: Er stellte sich hinter Nazi-Diktator Adolf Hitler. (…) Putins absurde Behauptung: Hitler hatte keine andere Wahl, als 1939 Polen zu überfallen und somit den Zweiten Weltkrieg zu beginnen, weil Polen das Nazi-Reich provoziert und Hitlers legitime Forderungen abgelehnt habe.“

Die „Bild“ hat zwar nicht verstanden, was Putin gesagt hat – aber immerhin soviel ist richtig: Putin hat die Geschichte des Zweiten Weltkrieges ganz anders geschildert, als man uns im Westen erzählt. Das trifft auf fast alles zu, was wir in dieser COMPACT-Edition aus der Feder des bedeutendsten Staatsmanns unserer Tage zusammengetragen haben.

Putins „Geschichte Russlands“ umfasst eine über tausendjährige Epoche: von den Anfängen der Rus und der Invasion der Mongolen über Peter den Großen und Katharina die Große bis zu Stalin und Selenski. Deutlich wird: Seit den Angriffen der Polen auf Kiew und Moskau vor bald 500 Jahren muss sich das Riesenreich immer wieder ausländischer Aggressionen erwehren – und bietet unter seinem schützenden Dach unterschiedlichsten Volksgruppen Zuflucht.

In der BRD wie im gesamten Westen wird die Vergangenheit derzeit mit Hochdruck umgeschrieben, um Russland von seinen Anfängen an als Feind des Abendlandes zu dämonisieren. Putins Ausführungen, die wir in COMPACT-Edition „Wladimir Putin: Geschichte Russlands“ gebündelt haben, ermöglichen es uns, dieser Indoktrination zu widerstehen.

