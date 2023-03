Ukraine-Krieg: Kein Ende in Sicht – Kalkül für den Great Reset?

Ein Jahr Krieg und kein Ende in Sicht!? Warum kommt eine militärisch überlegene Groβmacht wie Russland gegen die ukrainischen Streitkräfte nur schleppend voran? Stecken letztlich andere Ziele hinter diesem Krieg? Vieles deutet darauf hin, dass es in diesem Krieg um weit mehr als nationale Interessen geht. Berichte aus der ukrainischen sowie russischen Bevölkerung und von investigativen Journalisten untermauern diese Aussage. Erfahren Sie mehr in dieser spannenden Doku!

Am 24. Februar jährte sich der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Ein Jahr Krieg und kein Ende in Sicht!

zdf.de schrieb:

„Der Kreml hatte einen Blitzsieg im Sinn, als er vor einem Jahr die Ukraine angriff.

Zwölf Monate später herrscht ein Patt zwischen Kiew und Moskau …

weder Moskau noch Kiew sind bereit, auf der Grundlage des Status quo zu verhandeln.“

Ein Blitzkrieg war also angeblich geplant und jetzt herrscht mehr als ein Jahr Krieg.

Immer mehr Menschen in Europa, aber auch in der Ukraine selbst, stellen sich die Frage:

„Ist Russland tatsächlich nicht in der Lage, einen militärischen Sieg zu erringen?“...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV