Irre: Neue Kinderprämie für Asylanten

Die grüne Familienministerin Lisa Paus beharrt auf ihrem Gesetzentwurf, der selbst in der Regierungskoalition auf Ablehnung stößt. Finanzminister Lindner (FDP) möchte lieber Unternehmen entlasten und kassiert verbale Prügel. Gab es jemals eine zerstrittenere Bundesregierung? Und wie ist der aktuelle der Stand in Berlin? Das verraten Ihnen heute Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer.

Quelle: COMPACT-TV