Massiver Wahlbetrug im EU-Staat Bulgarien - Interview mit Oppositionsführer Ivelin Mihaylov

Die Parlamentswahlen in Bulgarien wurden korrumpiert und gefälscht! Oppositionsführer Ivelin Mihaylov berichtet aus seiner eigenen Erfahrung von Bestechungsgeldern in Höhe von 100 Millionen Euro und sogar von Haftandrohung. Was nach einem Krimi klingt, ist bittere Realität. Doch es geht noch weiter: Trotz Protesten und klaren Beweisen, welche der Europäischen Union ausgehändigt wurden, schweigt die EU unter der Führung von Ursula von der Leyen!

INTRO:

In Bulgarien kam es bei den letzten Parlamentswahlen am 27. Oktober 2024 zu einem unglaublichen Wahlbetrug. Die Massenmedien vertuschen diesen Skandal. Kla.TV sprach mit dem Spitzenkandidaten der Partei Velichie, die davon unmittelbar betroffen war.

Interviewerin: Ivelin, da viele unserer Zuschauer Sie nicht kennen, könnten Sie sich kurz vorstellen?...[weiterlesen]

