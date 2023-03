Eskalation: US-Drohne greift an, Russen schlagen zurück

Gestern kam es zu einem gefährlichen Zwischenfall im Schwarzen Meer. Eine amerikanische Kampfdrohne näherte sich mit abgeschaltetem Transponder der Krim. Russische Kampfjets des nahmen die Verfolgung auf und brachten die Drohne zum Absturz. Dies war der erste Verlust von US Army und US Airforce seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine.

Das sind einige unserer heutigen Themen: Miss Namibia: Eine Deutsche steht zur Wahl

Marburg: Elisabeths geklauter Kopf

Freddy: Grüne im Dschungel

Corona: Tag der Polizeigewalt Quelle: COMPACTTV