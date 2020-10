Skandal: Bargeld bald weg?!

bseits des Maskenwahnes bahnt sich eine viel schlimmere Katastrophe an, die nur von wenigen Menschen bisher erkannt wird. Die Rede ist von einer virtuellen Währung. Was viele als Science Fiction ansehen, ist jedoch bereits bittere Realität. Warum jeder Einzelne davon hart betroffen sein wird, erfahrt ihr in der neuen Sendung von SchrangTV. Unbedingt dieses Video mit Freunden und Bekannten teilen, damit mehr Menschen endlich aufwachen!

Quelle: SchrangTV