Am Set: Konferenz “Dialog statt Waffen”

Generalleutnant a.D. Manfred Grätz (ehemals stellvertretender Minister für Nationale Verteidigung der DDR und Chef des Hauptstabes der Nationalen Volksarmee) sowie Generalmajor a.D. Sebald Daum (ehemals stellvertretender Chef des DDR-Militärbezirks III) protestierten in ihren offenen Briefen gegen den Kriegskurs der nunmehrigen Deutschen Bundesregierung und fordern darin den Frieden mit Russland. Auf Grundlage dieser beiden bemerkenswerten Schreiben lud das „Ostdeutsche Kuratorium von Verbänden e.V.“ (OKV) am 27. März 2023 zu einer hochrangig besetzten Podiumskonferenz in Berlin ein.

An der Podiumskonferenz beteiligten sich namhafte Persönlichkeiten aus den Bereichen Militär, Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft, u.a. die Bundesvorsitzende BüSo Helga Zepp-LaRouche, Prof. Dr. Ing. Joachim Wernicke, Prof. Dr. Wilfried Schreiber, Prof. Dr. Siegfried Mechler, Prof. Dr. Anton Latzo, Gerhard Fuchs-Kittkowski (Dt. Friedensrat), Generalleutnant a.D. Manfred Grätz, Oberst a.D. Friedemann Munkelt, Song-Poet Tino Eisbrenner (Vorsitz Friedensgesellschaft Musik statt Krieg), Autor (ehem. Major d.R.) Wolfgang Effenberger. Apolut war am Set. Hören Sie zu den Inhalten der Podiumskonferenz auch die Tagesdosis “Dialog statt Waffen – überparteilich gegen den Krieg | Von Wolfgang Effenberger”: https://apolut.net/dialog-statt-waffen-ueberparteilich-gegen-den-krieg-von-wolfgang-effenberger/ Quelle: apolut