Die wahren Ziele der Grünen: „Mit Klima-Diktatur zur neuen Weltordnung“

Das Fatale daran ist, dass die Grünen mit ihrer Propaganda sehr erfolgreich sind und ihrer wachsenden Zahl an Wählern kaum auffällt, wohin die Reise letztlich führt: in eine öko-sozialistische Klima-Diktatur! Erst vor wenigen Wochen wurde die Forderung nach einem neuen „Klimaschutz-Ministerium“ laut, das gegenüber allen anderen Ministerien mit einem Veto-Recht ausgestattet ist und die Klimapolitik einer grünen Bundesregierung steuern soll. Dass dieses große Interesse am Klimaschutz aber wirklich der Sorge um unsere Erde entspringt, ist zu hinterfragen, denn die Entstehung der Klimabewegung zeichnet ein anderes Bild. Diese Dokumentation wirft nicht nur ein Licht auf die Hintergründe der Umweltbewegung, sondern auch auf die Partei der Grünen, die sich den sogenannten „Klimaschutz“ auf die Fahne geschrieben hat....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV