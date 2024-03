Pütz: Am Ende darf immer der Mann blechen!

Welchen Promi hat es diesmal erwischt? Ein Paar trennt sich, der Frau wird ein beträchtlicher Teil des Vermögens zugesprochen, obwohl der Mann es erwirtschaftete. Für die einen ist es Klatsch, für die anderen ein Beweggrund, sich einmal genauer Gedanken zu machen. Wie war das noch gleich mit Feminismus und Gleichberechtigung? Maximilian Pütz hat da klare Ansichten!

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir unser immer aufwändigeres Programm – für Sie kostenlos! – finanzieren können: Via PayPal unter oder per Überweisung an COMPACT-Magazin GmbH auf das Konto: DE70 1605 0000 1000 5509 97. Gerne können Sie uns auch via Paypal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.





Quelle: COMPACT-TV