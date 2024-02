Interview mit Walter van Rossum – Ich will nicht zurück in den Mainstream

Das Phantasma des Menschseins findet in eingezäunten Räumen statt, die systemisch kontrolliert werden. Wir leben in einer Welt, die funktioniert, weil sie Freiheit permanent in Schach hält. Die Menschen beginnen von innen heraus das System in Frage zu stellen.

Die entstehende Parallelgesellschaft muss sich selbst noch kennenlernen und den Pluralismus neu erfinden, der in dieser “Oberwelt“ abhanden gekommen ist. Quelle: apolut