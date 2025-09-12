SKANDAL: Justiz in pädokriminelle Netzwerke verstrickt

"Die Epstein-Akten? Interessieren nicht!“ Seit Wochen versucht Donald Trump, die Offenlegung der Verbrechen und Verbindungen seines früheren Freundes Epstein zu verhindern – und dies gegen den Druck aus seiner eigenen Anhängerschaft! So bleiben bislang die Fragen offen, wer die Kunden – und damit Mittäter (!) – waren. Waren auch hochrangige Mitglieder der Justiz Teil dieses Netzwerks? Denn Epstein, der schon 2008 wegen dem Missbrauchs und der Zwangsprostitution Minderjähriger vor Gericht stand, wurde dort von der Justiz äußerst milde behandelt.

Stimmt etwa die Behauptung unzähliger Zeugen, dass Richter, Staatsanwälte und Ermittlungsbeamte diese Verbrechen nicht nur decken, sondern selbst darin verwickelt sind? Kla.TV nimmt in dieser Doku nicht nur die Verfilzungen im Fall Epstein, USA – sondern auch noch in sechs weiteren Ländern unter die Lupe. [weiterlesen] Quelle: Kla.TV