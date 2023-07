CoV-2 aus dem Labor? Was die wissenschaftliche Literatur verrät

In Ergänzung zu der Sendung "Illegale Biowaffenforschung" werden in dieser Sendung weitere Rechercheergebnisse der Biologin Dörte Donker veröffentlicht. Darin deckt sie auf, dass das SARS-CoV-2 Virus von Menschenhand erschaffen sein könnte. Oder wie ist zu erklären, dass ein von Menschenhand geschaffener Coronavirusmischling mit dem aktuellen SARS-CoV-2 Virus eine 93%ige Übereinstimmung in den Gensequenzen hat?

