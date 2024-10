Geheim-Akte Nord Stream-Terroranschlag: Was wusste Kanzler Scholz?

Die USA haben den Nord Stream-Terroranschlag verübt! Dies berichtete Fox News, der meistgesehene Nachrichtensender der USA, am 10. März 2023. Noch immer versteckt sich die deutsche Regierung jedoch hinter einem angeblichen „Geheimhaltungsinteresse“. Hatte Kanzler Scholz Kenntnis von einer US-Geheimdienstoperation? Dann könnte diese Geheim-Akte Nord Stream-Terroranschlag sehr bald zur Akte Scholz werden...

Als am 26. September 2022 die Nord Stream-Gaspipelines, die russisches Gas nach Deutschland lieferten, durch gewaltige Explosionen zerrissen wurden, konnten Seismologen massive Erderschütterungen messen. Sollte jedoch aufgeklärt werden, wer hinter diesem rücksichtslosen Terroranschlag steckt, könnte dies – im Vergleich zu jenen Explosionen – ein „politisches Beben“ ungeahnten Ausmaßes auslösen.

Für die ermittelnden schwedischen Behörden war sofort klar, dass „höchstwahrscheinlich ein staatlicher Akteur [...] verantwortlich war“. Dies liegt auch auf der Hand, denn nur Staaten verfügen über die technischen Mittel, um in ca. 80 m Meerestiefe eine derart komplexe Geheimdienstoperation in „James Bond-Manier“ durchzuführen. Es geht in dieser Dokumentation somit um „Staatsterrorismus“! Aufgrund der enormen Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland bezeichnete das Compact-Magazin den Terroranschlag auf die Nord Stream-Pipelines als „deutsches 9/11“!

Über viele Monate hat sich die deutsche Regierung jedoch in Schweigen gehüllt und lediglich auf laufende Ermittlungen verwiesen.



Für Aufsehen sorgte dann am 8. Februar 2023 eine Veröffentlichung des renommierten US-Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh. Wer ist Seymour Hersh?

Hersh deckte über Jahrzehnte sehr treffsicher größte politische Skandale auf:

• 1969: Aufdeckung des Massakers von My Lai (Vietnamkrieg)

• 1973: Beteiligung an der Aufdeckung des Watergate-Skandals

• 1973: Aufdeckung geheimer US-Bombardierungen in Kambodscha

• 1974: Aufdeckung von Inlandsspionage durch die CIA

• 2004: Aufdeckung von US-Misshandlungen von Gefangenen in Abu Ghraib im Irak

• 2013: Widerlegung der US-Version, dass Syrien Giftgas eingesetzt habe.

Seine Auszeichnungen:

- 1970: Pulitzer Preis für internationale Berichterstattung

- 1969, 1973,1974,1981, 2004: George Polk Award – einer der bedeutsamsten Preise für Journalisten

- viele weitere hochrangige Preise belegen seine herausragende Kompetenz

Der vielfach ausgezeichnete Enthüllungsjournalist deckte nun im Februar 2023 auf, dass US-Präsident Joe Biden die Nord-Stream-Zerstörung höchstpersönlich befohlen haben soll, welche dann durch die CIA ausgeführt wurde. Er beruft sich auf Insider-Informationen aus höchsten Regierungskreisen. Aufgrund seiner Enthüllungen wird in dieser Dokumentation eine hochgradig geheime Terror-Akte geöffnet, deren Sprengkraft die Explosionen in der Ostsee weit in den Schatten stellen könnte:

Geheim-Akte Nord Stream-Terroranschlag Teil 1

Die Vorgeschichte

Berlin, Ende 2018: Bereits ca. vier Jahre vor den Anschlägen bedrohte der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, deutsche Konzerne mit Sanktionen, wenn sie sich am Bau von Nord Stream 2 beteiligen sollten.

Ostsee, September 2021: Die Gaspipeline Nord Stream 2 wird fertiggestellt.

Washington, 7. Februar 2022: US-Präsident Joe Biden kündigt das Ende von Nord Stream 2 auf einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz an.

Der Anschlag war von US-Präsident Joe Biden schon am 7. Februar angekündigt worden. „Wenn Russland einmarschiert, das heißt Panzer oder Truppen wieder die Grenze überqueren, dann wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden es beenden.“ Auf den Einwand einer Reporterin, dass Nord Stream Deutschland gehöre, fügte er hinzu: „Ich versichere Ihnen, wir sind dazu in der Lage.“ Bundeskanzler Scholz stand neben ihm und lächelte verständnisvoll.

Ostsee, vor Bornholm, Juni 2022: Laut Hersh befestigten US-Taucher C4-Sprengstoff an den Nord-Stream-Pipelines. Diese Geheimdienstaktion wurde im Rahmen der NATO-Übung „BALTOPS 2022“, an der ca. 7.000 Soldaten und 50 Schiffe beteiligt waren, perfekt getarnt.

Diese Darstellung Hershs erscheint insbesondere deshalb sehr glaubhaft, weil fast alle bedeutenden Terroranschläge der letzten Jahrzehnte ebenfalls durch eine Übung getarnt wurden. Kla.tv hat dies in der Sendung „Vier Terrormuster“ ausführlich dokumentiert.

Geheim-Akte Nord Stream-Terroranschlag Teil 2

Die Ausführung

Ostsee, vor Bornholm, 26. September 2022: Ein norwegisches Spionageflugzeug vom Typ Poseidon P8 wirft über der Ostsee eine Boje mit einem Fernzünder ab. Wenige Stunden später zündete dieser den C4-Sprengstoff, der die Gaspipelines zerriss. Laut Hersh gaben US-Präsident Joe Biden und CIA-Direktor Bill Burns den Befehl zur Sprengung. Norwegen soll die US-Geheimdienstoperation unterstützt haben.

Geheim-Akte Nord Stream-Terroranschlag Teil 3

Die sofortigen Beschuldigungen Russlands

Bereits am 28. September 2022 berichtete BILD: „Die Spur führt zu einer Spezialeinheit Putins“ und „Putin ließ Nord Stream schon beim Bau verminen“. Weshalb aber Russland Interesse haben sollte, die eigens erstellte Pipeline zu zerstören, konnten BILD und auch andere Medien nicht erklären.

Inzwischen berichtete sogar die „Washington Post“, dass es keine Hinweise für eine Beteiligung Russlands gäbe. Dies bestätigte auch der ermittelnde deutsche Generalbundesanwalt Peter Frank. Auch aus Sicht des bekannten US-Ökonomen Jeffrey Sachs hat Russland keinerlei Interesse an einer Zerstörung der Pipelines. Er sagte wörtlich: „Das widerspricht den Interessen Russlands. Russland verliert Einkommen, finanzielles Vermögen und Verhandlungsmacht“. Die Beschuldigung Russlands erweist sich als durchsichtiges Ablenkungsmanöver!

Geheim-Akte Nord Stream-Terroranschlag Teil 4

Der Hauptverdächtige

Laut Hersh waren Kampfschwimmer in ca. 80 Meter Meerestiefe im Einsatz. Laut Wikipedia verfügen nur folgende Staaten über Kampfschwimmer: Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen, Österreich, Russland, Schweden, Schweiz, Südafrika und die USA. Somit ist die Zahl der Staaten, die einen solch komplexen Terroranschlag verüben könnten, sehr begrenzt. Staaten, wie z.B. Südafrika, die Schweiz oder Österreich haben sicher kein Motiv für eine derartige Terrorattacke. Schließt man eine Täterschaft Russlands aus und berücksichtigt die Drohungen Bidens, so geraten zunehmend die USA ins Visier.

Diese Spur wird auch durch folgende Zitate gestützt:

Polen, 27. September 2022, 18.38 Uhr, also nur einen Tag nach dem Anschlag: Der ehemalige polnische Außenminister Radek Sikorski twitterte: „Thank you, USA“. Offensichtlich ist für diesen Politik-Insider völlig klar, dass die USA hinter diesem Terroranschlag stecken.

Berlin, 5. Oktober 2022, Berliner Zeitung: US-Starökonom Jeffrey Sachs: „Der mit Abstand wahrscheinlichste Täter hinter der Aktion sind also die USA“. „Sie warnten im Voraus vor der Zerstörung der Pipelines. Sie verfügen auch über die technischen Mittel für solch eine Aktion. Wahrscheinlich war es eine Boeing P-8 Poseidon, die auch von Überwachungsmonitoren gesehen wurde.“

USA, 13. Oktober 2022: Der Ex-Geheimdienstoffizier und UN-Waffeninspekteur Scott Ritter bringt es in einem Interview auf den Punkt: „Das war ein Angriff der USA auf Deutschland […] Wenn ihr das nicht seht, dann nehmt die deutsche Flagge runter, hisst die amerikanische Flagge und erkennt euren Status als US-Kolonie an.“

USA, 26. Januar 2023: Gemäß Seymour Hersh war die für Europa zuständige Abteilungsleiterin im US-Außenministerium Victoria Nuland direkt an der Planung des Gaspipeline-Anschlages beteiligt. Vor einem Ausschuss des US-Senates entlarvte sie sich selber gegenüber Senator Ted Cruz: „Wie Sie, bin auch ich und die ganze Administration sehr glücklich, dass Nord Stream 2 jetzt nur noch ein Haufen Metall am Meeresboden ist.“



Geheim-Akte Nord Stream-Terroranschlag Teil 5

Die Rolle der deutschen Regierung

Berlin, Deutschland, Oktober 2022

Die Abgeordnete Sarah Wagenknecht (Die Linke) stellt folgende Anfrage an die Bundesregierung:

„[…] welche NATO-Schiffe und Truppenteile, bzw. welche russischen Schiffe und Truppenteile sich [...] in den Gegenden aufhielten, in denen die Beschädigungen [der Gaspipelines] auftraten, und in jenem Zeitraum gesichtet wurden.“

Antwort der Deutschen Bundesregierung:

Die Bundesregierung sei „nach sorgfältiger Abwägung zu dem Schluss gekommen, dass weitere Auskünfte aus Gründen des Staatswohls nicht – auch nicht in eingestufter Form – erteilt werden können. [...] Die erbetenen Informationen berühren somit derart schutzbedürftige Geheimhaltungsinteressen, dass das Staatswohl gegenüber dem parlamentarischen Informationsrecht überwiegt und das Fragerecht der Abgeordneten ausnahmsweise gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse der Bundesregierung zurückstehen muss, […] da auch nur die geringe Gefahr des Bekanntwerdens nicht hingenommen werden kann“.

Offensichtlich verfügt die Bundesregierung über Informationen zu diesem hochbrisanten Anschlag, die nicht einmal die Abgeordneten des Bundestages – geschweige denn die Bürger – erfahren dürfen!



Der ehemalige SPD Vorsitzende Oskar Lafontaine, der den Nord-Stream-Anschlag als „Kriegserklärung gegen Deutschland“ bezeichnete, redet Klartext: „Es ist erbärmlich und feige, dass die Bundesregierung den Vorfall unter den Teppich kehren will, […]. Die Spatzen pfeifen es doch längst von den Dächern: Die USA haben den Anschlag entweder direkt ausgeführt oder sie haben zumindest grünes Licht dafür gegeben.“ Fox News, der meistgesehene Nachrichtensender der USA, berichtet am 10. März 2023, dass es offenkundig sei, dass die USA diesen Kriegsakt verübt haben. Die Regierung habe die ganze Zeit gelogen und wolle der Bevölkerung nun eine absurde Vertuschungsgeschichte verkaufen, dass eine sogenannte „proukrainische Gruppe“ den Anschlag verübt habe.



Die Luft wird daher für die US-Regierung immer dünner, denn die Täterschaft der USA bedeutet im Klartext:

1. Ein NATO-Partner und angeblicher Freund Deutschlands entpuppt sich als Feind!

2. Ein angeblich demokratischer und friedliebender Präsident entpuppt sich als gewaltbereiter Terrorist!

Noch viel heikler könnte es jedoch für Bundeskanzler Olaf Scholz bzw. die deutsche Regierung werden. Offensichtlich ist, dass die Regierung mehr weiß als sie sagt. Die rigorose Geheimhaltungspolitik der Regierung und das verräterische Lächeln des deutschen Bundeskanzlers bei der Biden-Pressekonferenz, legen den Schluss nahe, dass Olaf Scholz über diese US-Geheimdienstoperation informiert war. Dies wäre der Gipfel der Heuchelei und an Scheinheiligkeit nicht mehr zu überbieten, da dieser hinterhältige Anschlag insbesondere für Deutschland dramatische Konsequenzen hat:

1. Die Zerstörung der deutschen Volkswirtschaft durch den Verlust günstiger Energie- und Rohstoffimporte aus Russland! Diesen Zusammenhang bestätigt auch der Vorstandsvorsitzende von BASF, Martin Brudermüller. Zitat: „Wollen wir sehenden Auges unsere gesamte Volkswirtschaft zerstören?“ Zitat Ende. Hauptprofiteur sind die USA, die nun gegenüber der deutschen Wirtschaft klare Wettbewerbsvorteile besitzen.



2. Den Bürgern wird über die dramatisch gestiegenen Energiepreise und die damit verbundene Inflation auch noch der letzte Cent aus der Tasche gezogen. Durch diesen Terroranschlag findet somit eine beispiellose Enteignung des Volkes statt! Hauptprofiteur sind wieder die USA, die nun teures und umweltschädliches Fracking-Gas nach Deutschland liefern können.

FAZIT: Sollte Bundeskanzler Scholz Kenntnis von einer US-Geheimdienstoperation gehabt haben, wäre dies Hochverrat an jedem Bürger Deutschlands und ein klarer Bruch seines Eides. Er müsste unverzüglich zurücktreten! Somit könnte die Geheim-Akte Nord-Stream-Terroranschlag sehr bald zur Akte Scholz werden!

Verehrte Zuschauer,

wenn selbst die Spatzen es schon von den Dächern pfeifen, dann helfen auch Sie mit, dass die Geheim-Akte Nord-Stream-Terroranschlag einer breiten Öffentlichkeit bekannt wird. Leiten Sie deshalb diese aufklärende Dokumentation an möglichst viele Freunde, Arbeitskollegen und Verwandte weiter, denn über die deutschen Massenmedien werden diese offensichtlich nicht über diese Zusammenhänge informiert!



Quellen/Links:

Seismologen messen gewaltige Erschütterungen

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/aussenpolitik/id_100058804/nord-stream-erdbebenstationen-registrierten-explosionen.html

ein "staatlicher Akteur"

https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/new-york-times-spekuliert-ueber-sabotage-und-die-schuldigen-des-nord-stream-attentats-li.301417

Das deutsche 9/11

https://www.compact-online.de/krieg-gegen-deutschland/

Das Schweigen der Bundesregierung

https://t.me/Tuerme_Medien/15093

Bericht Seymour Hersh

https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream

Seymour Hersh

https://de.wikipedia.org/wiki/Seymour_Hersh

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Polk_Awards

Geheim-Akte Teil 1:

https://www.deutschlandfunk.de/gaspipeline-nord-stream-2-us-botschafter-erhoeht-druck-auf-100.html

https://www.zeit.de/news/2021-09/10/gazprom-ostseepipeline-nord-stream-2-fertiggestellt?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.startpage.com%2F

https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream

Geheim-Akte Teil 2:

https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream

Geheim-Akte Teil 3:

https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/lecks-an-nord-stream-pipelines-die-spur-fuehrt-zu-einer-spezial-einheit-putins-81458034.bild.html

https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/nord-stream-liess-putin-die-pipelines-schon-beim-bau-verminen-81465678.bild.html

https://www.welt.de/politik/ausland/article243676557/Nord-Stream-USA-weisen-Bericht-zurueck-Moskau-nennt-Biden-einen-Terroristen.html

https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/nord-stream-pipelines-wohl-deswegen-zerstoert-jeffrey-sachs-hat-neue-theorien-zu-den-lecks-li.273634

Geheim-Akte Teil 4:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kampfschwimmer

https://sicht-vom-hochblauen.de/wer-hat-die-nord-stream-roehren-sabotiert-die-liste-der-verdaechtigen-ist-vergleichsweise-kurz-von-dagmar-henn/

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/700420/EU-Abgeordneter-dankt-USA-fuer-Zerstoerung-von-Nord-Stream-Pipelines

https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/nord-stream-pipelines-wohl-deswegen-zerstoert-jeffrey-sachs-hat-neue-theorien-zu-den-lecks-li.273634

https://www.youtube.com/watch?v=K5-3Ywr-cW0

https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/victoria-nuland-freut-sich-ueber-zerstoerung-von-nord-stream-pipelines-li.312835

https://www.welt.de/politik/ausland/article138281787/Nuland-spricht-von-Terrorherrschaft-in-Ostukraine.html

Geheim-Akte Teil 5:

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/exklusiv-nord-stream-explosionen-ostsee-linke-politikerin-sahra-wagenknecht-bundesregierung-verweigert-informationen-zu-pipeline-anschlaegen-li.277250

https://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Lafontaine

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/701200/Oskar-Lafontaine-Europa-zahlt-den-Preis-fuer-die-Feigheit-der-eigenen-Staatenlenker

https://t.me/freie_menschen/431

Quelle: Kla.TV