Ontisches Weltreich (Teil 1) – mit Ivo Sasek (live 09.03.2024)

Die Weltlage verdichtet sich – von einigen immer noch unbemerkt und für viele bedrohlich. Sind wir dieser Bosheit machtlos ausgeliefert, wohin führen all diese Entwicklungen, was können Sie effektiv tun? – Ivo Sasek, Gründer von OCG und Kla.TV zeigt auf, dass die aktuelle Weltlage kein Zufall ist, sondern sich planmäßig und treffsicher zum göttlichen Ziel hin entwickelt. Dabei ist eine onitsche Kraft am Wirken, die unaufhaltsam alles lenkt und leitet und von jedem „angezapft“ werden kann. offenbart in diesem Referat ungeahnte Tiefen zur aktuellen Weltsituation. Die biblischen Urtexte bieten einen reichen Schatz an Theorie und Praxis für die kleinen und großen Zusammenhänge, in die wir hineingestellt sind. Alles folgt einem scheinbar unausweichlichen verordneten Plan. Was können wir tun?!

Entdecken Sie ein gigantisches Potential, das in Ihnen und allen Umständen steckt. Es macht einen großen Unterschied, ob man aktiv mit dem ontischen Wirken mitfließt oder nicht … Entdecken Sie das gigantische Potential, das in Ihnen steckt und Oberhand verleiht in den Erschütterungen unserer Zeit. [weiterlesen] Quelle: Kla.TV