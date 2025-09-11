Weder Feuer noch Sprengung: Wie jemand die Zerstörung des Nordturms im Gebäude überleben konnte (von Heinz Pommer)

Heute, 14:46 Uhr MEZ – jene Uhrzeit, die vor 24 Jahren die Welt unfassbar erschütterte, als 9/11 in die Geschichte einging und immer noch viele Menschen beschäftigt. Der Physiker Heinz Pommer befasst sich von Anbeginn intensiv mit dem Thema 9/11. In diesem Vortrag stellt er die spannende Frage, wie Pasquale Buzzelli als ‚9/11-Surfer‘ den Zerstörungsprozess des Nordturms überleben konnte und liefert dazu seine persönliche These. Mit einem Heimexperiment veranschaulicht der Physiker seine Ausführungen. Pommers Schilderungen sind eine weitere Stimme zu der widersinnigen offiziellen Darstellungsweise des Einsturzes der Twin Towers in New York, die man sich anhören sollte.

Guten Tag, mein Name ist Heinz Pommer, ich bin Dipl. Physiker und ich arbeite als technischer Redakteur und technischer Zeichner. Mein Vortrag heute hat den Titel: Weder Feuer noch Sprengung: Wieso Pasquale Buzzelli die Zerstörung des Nordturms im Gebäude überleben konnte. Der Link zu den Folien ist unten angegeben, auf der ersten Folie und an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön dafür, dass dieser Vortrag stattfinden darf. Die erste Frage, die Sie nun natürlich stellen werden, ist: Wer ist denn dieser Pasquale Buzzelli?...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV