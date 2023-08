5. August 2023 – Demo Berlin Für eine Zukunft in Frieden, Freiheit und Freude

Im Angesicht der dringend notwendigen Aufarbeitung aller Corona-Maßnahmen, einer wachsenden Kriegsgefahr und des Ausverkaufs der Menschenrechte an Konzern-Globalisten versammelt sich auch dieses Jahr die Demokratie-Bewegung am ersten Samstag im August in Berlin zu einer Großkundgebung. „Am 01. August 2020 fuhren Hunderttausende nach Berlin zu einer der größten Demonstrationen der deutschen Geschichte. Am 01. August 2021 wurde die Demo verboten. Danach zogen zigtausende Freiheitskämpfer den ganzen Tag durch die Stadt. Vom 30. Juli bis 06. August 2022 veranstalteten wir die Woche der Demokratie.

Höhepunkt war der Medienmarsch mit 20.000 Teilnehmern. Auch in diesem Jahr wird sich die Freiheits- und Demokratiebewegung wieder treffen und zwar am Samstag, den 5. August, um 13.00 Uhr am Brandenburger Tor. Wir stehen für Beendigung aller Kriege und kriegerischen Auseinandersetzungen durch Diplomatie und Stilllegung der Waffenindustrie weltweit, umfassende Wiederherstellung unserer Grundrechte, Aufarbeitung der Corona-Pandemie, Entschädigung, rechtstaatliche Verfolgung der Verantwortlichen, sofortigen Stopp der sogenannten Covid-Impfungen, freie und unabhängige Medien und Wissenschaft ohne Zensur, umfassende politische Reformen, die einen Ausverkauf unserer Menschenrechte an Konzern-Globalisten wirksam verhindern und den Erhalt des Bargeldes. Wir sehen uns auf der Straße!“...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV