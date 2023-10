Wie Weltuntergangszenarien die Menschheit gezielt gefügig machen

Nicht zum ersten Mal wird die Bevölkerung mit Weltuntergangsszenarien in Angst und Schrecken versetzt. Das Europäische Institut für Klima und Energie, EIKE, hat untersucht, wer die Treiber dieses Panikmachens sind. Sie ziehen Personen aus der Elite und deren versteckte Ziele ans Licht der Öffentlichkeit. … die Wurzeln der Klima-Hysterie.

Quelle: Kla.TV