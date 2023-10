Jan Böhmermann: Staatsfinanzierte Satire – auf Kosten der Meinungsvielfalt

Jan Böhmermann ist ein bekannter deutscher Satiriker, der mit seiner wöchentlichen Satire-Sendung "ZDF Royale", eine große Reichweite hat. Im Namen der Kunstfreiheit meint er, alles sagen zu können, was er will. Untersucht man seine Sendungen etwas genauer, wird deutlich, wie einseitig seine "Gesellschaftskritik" ist und lässt erahnen, welche Rolle er in der Medienlandschaft spielt.

Jan Böhmermann erreicht mit seiner wöchentlichen Satire-Sendung ZDF Magazin Royale viele Hunderttausende Zuschauer. Seinen eigenen Angaben zufolge ist Jan Böhmermann Satiriker und darf im Namen der Kunstfreiheit alles sagen, was er möchte. Man könnte ihn als einen modernen Hofnarren bezeichnen. Schaut man ins Lexikon unter der Definition Hofnarr, findet man folgende Erklärung: Im Mittelalter war es an den Höfen des Adels üblich, dass ein Hofnarr dem Gefolge des Königs angehörte. Seine Aufgabe war es, diesem das eigene Verhalten zu spiegeln, auf diplomatische Weise die Stimmung unter dem Volke zu vermitteln und durch kritische Fragen die Meinungsfindung zu erleichtern...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV