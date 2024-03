Ami go home: Afrika schmeißt Besatzer raus

Die USA büßen an Einfluss und Macht ein. Nun hat die sogenannte Weltpolizei in Afrika weitere verbündete Staaten verloren und auch generell befindet sich der schwarze Kontinent mitten in einem Epochenwechsel. Immer mehr Länder wenden sich vom Westen ab und Russland zu.

Was sich konkret ereignet hat, wer die „Überläufer“ sind und was das insbesondere für uns in Deutschland bedeutet, erfahren Sie jetzt von André Poggenburg und Paul Klemm! Quelle: COMPACT-TV