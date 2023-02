Rhein Main Gedanken 110-Beweg Was! Im Gespräch mit Hermann Ploppa

Rhein Main Gedanken 110 Beweg Was! Im Gespräch mit Owe Schattauer & Franky Müller. Unser Gast heute: Hermann Ploppa. Das Thema heute: Stimmen zur Lage der Nation! ( Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst! ). Unsere Außenministerin hat in einem „leicht- bis mittelschweren Anfall von geistiger Umnachtung“ Russland den Krieg erklärt. Natürlich wurde diese Aussage von offiziellen Stellen aus der BRD-Administration wieder revidiert. Allerdings interessiert uns, wie die Russen und wie der Rest der Welt über diese Aussage denken.

Des Weiteren wollen wir erfahren, wie sich die deutsche Zusage über Panzerlieferungen auf den aktuellen Konflikt auswirken und wird die BRD auch Flugzeuge und eigene Truppen schicken, wie von Herrn Andrij Melnyk, umgehend nach der Panzerzusage, angefordert wurden? Diese und viele weitere Fragen besprechen wir mit Hermann Ploppa!

Hermann Ploppa ist Politologe und Publizist. Er studierte Germanistik und Politik in Marbug. Er hat zahlreiche Artikel über die Eliten der USA veröffentlicht, unter anderem über den einflussreichen Council on Foreign Relations. 2008 veröffentlichte er „Hitlers Amerikanische Lehrer“, in dem er bislang nicht beachtete Einflüsse US-amerikanischer Stiftungen und Autoren auf den Nationalsozialismus offenlegte. Sein Bestseller „Die Macher hinter den Kulissen – Wie transatlantische Netzwerke heimlich die Demokratie unterwandern“ sorgt nach wie vor für angeregte öffentliche Diskussionen.

Nebenbei ist der Politologe auch Autor von Blogbeiträgen bei Telepolis, NachDenkSeiten, Junge Welt, Free21 und apolut. In der alternativen Medienlandschaft ist der Name Hermann Ploppa sehr bekannt. Sein aktuelles Buch „Der Griff nach Eurasien“ beschreibt das Bestreben von Machtstrategen nach dem Kernland Eurasiens – Russland.

Was damals im Hintergrund geschah, geschieht nun in leicht abgeänderter Form. Der Griff nach Macht. Der Griff nach Weltmacht!

Quelle: BewegWas