Die 5-jährige Lilly spricht vom Himmel...

Als ich fragte "wo warst du denn, bevor du im Bauch von Mama warst?" sagte sie "in der Zukunft" und fing an zu reden. Als ich sagte "wow, das hätte ich mal aufnehmen und allen meinen Freunden zeigen sollen", tippelte sie zur Schublade, holte mein Diktiergerät raus und drückte es mir in die Hand. So begann diese Aufnahme.

Transkript 0:09 [Applaus] 0:10 also du hast mir ja gerade so 0:13 wunderschön erzählt von einem 0:16 Ort der schwer vorstellbar ist da war 0:21 ich ja ganz schön erstaunt was du alles....[weiterlesen]

Quelle: 0Amaretto0