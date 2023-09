COMPACT-TV Premiere: 1 Jahr Nord-Stream-Lügen

Hat die Besatzung der Jacht „Andromeda“ tatsächlich die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines verübt? Unser TV-Chef Paul Klemm und Filmemacher Tom Herrlich haben sich auf der Insel Rügen auf die Spur des Geisterschiffes begeben – und sind zu ganz anderen Schlüssen gekommen. Die Premiere der neuen COMPACT-Doku „Andromeda: 1 Jahr Lügen über Nord Stream“ sehen Sie heute um 20:00 auf unserem Youtube-Kanal. Jetzt abonnieren und Glocke aktivieren!

Die Andromeda-Story wurde am 7. März 2023 erstmals präsentiert. Vier Tage nach einem Vier-Augen-Gespräch von Scholz und Biden. Zeitgleich veröffentlichen die New York Times und die Zeit eine nahezu identische, aber angeblich unabhängig voneinander recherchierte Geschichte. Demnach habe ein sechsköpfiges Ukrainer-Kommando auf einem Touristenboot namens „Andromeda“ die beiden Pipelines am 26. September 2022 zerstört. Doch diese Story stinkt zum Himmel!

Undercover-Mission auf Rügen

Unser TV-Chef Paul Klemm hat sich zusammen mit Filmemacher Tom Herrlich auf die Spur des mysteriösen Geisterschiffes gemacht. Sie konnten militärisches Sperrgebiet auf Rügen erkunden, den versteckten Winterhafen der „Andromeda“ filmen und mit Anwohnern sprechen. Ein Arbeiter der Werkt Wieker Boote GmbH knurrte im Weggehen: „Wenn ihr Antworten sucht, geht nach Amerika.“

Paul Klemm schlussfolgert nach Inspektion des Winterlagers der „Andromeda“:

„Irgendetwas ist faul: Bei dem gefundenen Sprengstoff handelt es sich um Oktogen – eine extrem empfindliche Substanz mit großer Zerstörungskraft. Zum Transport auf einem schaukelnden Boot hätte sie gut verpackt und gepolstert werden müssen. Warum aber war sie dann im gesamten Bordinneren, nicht nur auf dem Kabinentisch, sondern auch auf der Toilette, reichlich verteilt? Haben sich die Terroristen damit eingerieben? Oder könnte es sein, dass das Boot an diesem einsamen, öffentlich nicht zugänglichen Ort präpariert wurde, um eine falsche Fährte zu legen?“

Alle Beweise

Was wir sonst noch investigativ in Erfahrung bringen konnten, sehen Sie in unserer spannenden Dokumentation „Andromeda: 1 Jahr Lügen über Nord Stream“, die heute Abend um 20:00 Uhr auf dem Youtube-Kanal von COMPACT-TV Premiere feiert. Seien Sie live dabei, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie diese Premiere sowie alle weiteren Sendungen nicht verpassen.

Im Anschluss an die Doku folgt dann um 20:15 Uhr COMPACT.DerTag mit einem Brennpunkt zum Thema „Andromeda: 1 Jahr Nord-Stream-Lügen“. Im Studio sprechen TV-Chef Paul Klemm und COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer über die Doku und die Hintergründe. Mehr Aufklärung geht nicht!

Quelle: COMPACT-TV