Dr. Daniele Ganser: An der Schwelle zur Multipolarität

Wir brauchen ein System, das auf Multipolarität ausgerichtet ist. Denn das System der unipolaren Weltordnung passt nicht mehr in die heutige Zeit und bietet keine Lösungen für aktuelle Probleme. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR 1991 und dem Ende des Kalten Krieges begann eine 30-jährige Periode, in der die USA eine unipolare Führung in der Welt beanspruchten. Diese Zeit der Unipolarität war eine Zeit bitterer Erfahrungen, von Krieg und Zerstörung. Seit einigen Jahren befinden wir uns in einer Übergangszeit, in der die BRICS-Staaten und andere Länder versuchen neue Wege zu beschreiten und damit dynamische Debatten und Prozesse ausgelöst haben.

Wann genau das Zeitalter der Multipolarität begonnen hat ist schwer zu sagen. Einige wählen das Jahr 2021, also 30 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion. Es gibt dazu unterschiedliche Bewertungen, aber viele Journalisten, Wissenschaftler und Politiker, mit ganz verschiedenen Positionen, stimmen darin überein, dass sich die Welt in den nächsten Jahren unaufhaltsam verändern wird. Die Zeit der Unipolarität ist vorbei. Die Zeit der Multipolarität hat begonnen. Im Dokumentarfilm von Tunç Akkoç äussern sich zu diesem Thema folgende Personen: Der stellvertretende Außenminister Italiens Prof. Dr. Michele Geraci, der Schweizer Historiker Dr. Daniele Ganser, die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Radhika Desai aus Indien, der türkische Journalist Mehmet Ali Güller, die ehemalige österreichische Außenministerin Dr. Karin Kneissl, der Experte für internationale Beziehungen Prof. Dr. Hasan Ünal aus der Türkei sowie der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko aus Deutschland. Der Film wurde erstmals im Dezember 2023 in der Türkei veröffentlicht und liegt nun auch in Deutscher Sprache vor.

Quelle: Daniele Ganser