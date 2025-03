Am Set: Publikumsdiskussion mit Martin Sellner (Identitäre Bewegung Österreich)

Aktivist und Autor Martin Sellner („Remigration: Ein Vorschlag“) fordert offene Debatten über Migration und die Herausforderungen, die mit dem Volksbegriff und kultureller Identität verbunden sind. Sellner betont die Bedeutung von Loyalität und Assimilation für Migranten und diskutiert mögliche Gradmesser. Als zentral betrachtet er das Problem von Loyalitätskonflikten gegenüber dem Einwanderungsland und die grundsätzliche Integrierbarkeit von Muslimen.

Er erläutert sein von den Mainstream-Medien skandalisiertes Konzept der Remigration als Lösung der Migrantenkrise in Deutschland und Europa.

Paul Brandenburg hat das Interview Martin Sellner in Pirna am 25. Februar 2025 geführt. Link zum Interview: https://www.youtube.com/watch?v=L1F_LjTQDYs

Auch das Publikum konnte sich an dem Abend noch äußern und kritische Fragen stellen. Herausgekommen ist dabei eine derart offene und ehrliche Gesprächsatmosphäre, wie man sie sich eigentlich in den großen Leitmedien wünscht. Auf klare Fragen folgten ebenso klare Antworten. Aber sehen Sie am besten selbst hier bei apolut!

Quelle: apolut