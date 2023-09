Die Drahtzieher hinter 9/11 - Neueste Enthüllungen

Diese Dokumentation deckt bis jetzt unbekannte, aber bemerkenswerte Fakten zu 9/11 auf. Sie liefert Indizien dafür, dass Personenkreise im Vorfeld von diesem Ereignis wussten. Neben unverzichtbarem Hintergrundwissen zur 9/11-Kommission kommen auch unglaubliche Verflechtungen und Machenschaften der US-Regierung dieser Zeit ans Licht. Sie erfahren auch, was es mit dem vorgeblichen Täter Osama bin Laden auf sich hat.

Am 11. September 2001 erschütterten die Ereignisse rund um das World Trade Center in New York und das Pentagon die Weltbevölkerung. Ein Ereignis, das nach wie vor die Welt prägt. Dieser Tag, der auch Nine Eleven genannt wird, hatte zahlreiche Kriege zur Folge und ermöglichte Regierungen, weltweit die Kontrolle der eigenen Bevölkerung massiv auszubauen...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV