CH-Medien: Vertrauen sinkt, Geld soll gekürzt werden!

In dieser Sendung werfen wir einen Blick auf die etablierten Medien in der Schweiz. Glaubt die Bevölkerung noch an deren Berichterstattung? Erfahren Sie mehr über aktuelle Tendenzen und was der Journalistenkodex des Schweizer Presserats zu Kritik, offenem Diskurs und zur freien Meinungsäußerung sagt.

„200 Franken sind genug!“, so lautet der Titel einer eidgenössischen Volksinitiative, die am 10. August 2023 in der Schweiz mit 128.000 Unterschriften eingereicht wurde. Damit kommt es zur Volksabstimmung über eine Reduktion der SRG-Gebühren, also Radio- und Fernsehgebüh-ren, von jährlich 335 SFr. auf 200 SFr. Laut Initiativkomitee sollen sich die Tätigkeiten der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG zukünftig auf den Kernauftrag der Grundversorgung beschränken. Ihre monopolähnliche Stellung in der Schweizer Medienszene müsse auf ein vernünftiges Maß reduziert werden. Weiter soll die im Vergleich zum Publikums-interesse massiv überdimensionierte SRG endlich zum Sparen gezwungen werden. National-rat Thomas Matter (SVP), Mitglied CO-Präsidium der SRG-Initiative, betont: „Das Tempo der Unterschriftensammlung demonstriert, wie sehr sich die Bevölkerung eine Reduktion der SRG-Gebühren wünscht. Wir haben während der Unterschriftensammlung großen Zuspruch und Unterstützung erfahren. “ ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV