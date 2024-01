Tacheles zu Klimafragen 10: Lügen und Unwahrheiten

Videoserie von Dipl. Geograf und Meteorologe Tarik Schwenke in Zusammenarbeit mit Dr.-Ing. Bernd Fleischmann. Die Medien haben sich in den letzten Jahren nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert – das ist eine äußerst freundliche Formulierung – und wurden demzufolge gerne als “Lügenpresse” verschrien. Wie sich im Nachhinein beinahe jeden Tag herausstellt, ist diese Feststellung wahr und sie alle Lügen können nur so lange bestehen, bis sie widerlegt wurden.

Bernd Fleischmanns akribische Recherche hat die Unwahrheiten der Süddeutschen Zeitung unter die Lupe genommen. Einige dieser teils peinlichen Falschdarstellungen – aus welchen Gründen auch immer – hat Tarik Schwenke in diesem Video beleuchtet. Quellennachweise: SZ vom 28.7.2023: „Unheimliche Rekorde“ https://www.sueddeutsche.de/wissen/antarktis-eis-rekord-1.6074407 SZ vom 19.10.2023: „Eisschmelze in der Antarktis – Es ist nicht viel übrig“ https://www.sueddeutsche.de/wissen/antarktis-meereis-negativrekord-2023-meeresspiegel-klimawandel-1.6290485?reduced=true Meereisausdehnung: https://nsidc.org/learn/ask-scientist/what-difference-between-sea-ice-area-and-extent und https://earth.gsfc.nasa.gov/cryo/data/current-state-sea-ice-cover Meereisvolumen: https://zacklabe.com/antarctic-sea-ice-extentconcentration/ Winter Northern Hemisphere Snow Extend: https://notrickszone.com/2020/01/29/data-northern-hemisphere-fall-winter-snow-cover-continues-to-climb-arctic-ice-mass-stabilizes/

Quelle: Takt