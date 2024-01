TOTALZENSUR - was dann? (von Ivo Sasek)

Wer glaubt, mit der totalen Internetzensur sei die Einschränkung unserer Rede- und Meinungsfreiheit bereits abgeschlossen, der irrt. Kla.TV-Gründer Ivo Sasek erklärt hier in 12 Minuten, dass die Internetzensur für die Verfolger der Wahrheit nur gerade der erste Schritt ist. Sasek zeigt aber auch bahnbrechende Auswege aus dieser weltweiten Verengung auf. Wer irgend denkt, mit der ab ‘24 geplanten Totalbeschneidung unserer Rede- und Meinungsfreiheit im Internet sei auch der quälende Einengungsprozess zu Ende, der irrt – der hat noch immer nicht verstanden, wie unsere Meinungs-Überwacher ticken. Die totale Zensur im Internet ist doch nur gerade der erste digitale Beschneidungsakt, wie ja schon der Name Digital Services Act verrät.

Ich habe das schon 2009, bei der Begründung unseres 1-Blatt-Hand-Express, der S&G, vorausgesagt. Ein Shitstorm der Entrüstung war damals die Folge. Niemals wäre eine Zensur in unseren ach so sozialen freien Medien möglich, hieß es damals von allen Seiten – man schimpfte mich einen ahnungslosen Laien. Meine Prognosen sollten sich bestätigen, darum hier noch einmal mit allem Nachdruck, was wir auch seit 2008 mit unserem AZK- und seit 2012 mit unserem Kla.TV-Archiv festhalten. Es geht jetzt um Sein oder Nichtsein, ihr Lieben. Hört zu!...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV