Endzeit - Der Netanjahu-Plan

Ultraorthodoxe Juden begrüßen den Gaza-Krieg als Auftakt zur alttestamentarischen Apokalypse und zur Ankunft des Messias. Das Problem: Früher waren sie nur in randständigen Sekten organisiert – heute sitzen sie in der israelischen Regierung. Ginge es nach ihnen, so müsste jeder Palästinenser Palästina verlassen. Das wird eine Kettenreaktion verursachen, denn religiöse Endzeit-Fanatiker gibt es auch auf der Gegenseite...

Zu diesem Thema lud Chefredakteur Jürgen Elsässer den Bestseller-Autor Gerhard Wisnewski und dem Herausgeber der Wochenzeitung "Demokratischer Widerstand" Anselm Lenz ein.

Quelle: COMPACT-TV