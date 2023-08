Kayvan Soufi-Siavash bei Walter van Rossum: Unter der Angstknute

Im Manova-Exklusivgespräch mit Walter van Rossum erläutert der Journalist und Aktivist Kayvan Soufi-Siavash, wie er mit seiner Vortragstournee Menschen helfen möchte, in die Selbstermächtigung zu kommen. Bereits seit einigen Wochen tourt Kayvan mit seinem dreistündigen Programm durch Deutschland, die Schweiz und Österreich. Und die Vortragsreise wird weitergehen. In seinem multimedialen Programm geht es einerseits um die Angstinszenierungen, die die Welt seit über drei Jahren in Schach halten und um den Verstand bringen; andererseits auch um eine Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten. Kayvan verspricht, dass es anstrengend wird, die Zuhörer aber am Ende doch mit einem Lächeln nach Hause gehen werden. Er erklärt auch, warum er diese Form der Ansprache gewählt hat und was das mit ihm selbst macht.

Die Daten für die nächsten Auftritte findet man auf Kayvans Seite souphisticated.net. Da kann man auch Karten reservieren. Quelle: Manova