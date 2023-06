Am Set: 4. Solidaritätskonzert für Julian Assange – Das Konzert

Sie gaben der Assange-Solidaritätsbewegung erneut den Drive, den der lange Marsch für die Freiheit von Julian Assange braucht: Die Künstler des vierten Solidaritätskonzerts für Julian Assange. „Mit Gesang wird gekämpft”, lautete der Titel eines alten Liederbuchs; denn schon früher war klar, dass Musik den Kämpfen jenen Drive verleiht, der für den langen Atem notwendig ist. Und einen langen Atem braucht die Bewegung für Assange.

Seit April 2019 sitzt der wegen Spionage angeklagte Journalist Assange in einem Londoner Gefängnis. In den USA droht ihm eine Haftstrafe bis zum Lebensende. Der Vorwurf der Spionage ist eine schäbige Fälschung. Denn Assange hat nie spioniert, sondern nur seine Arbeit als Journalist getan. Aber „Spionage” klingt nach Verbrechen, klingt so, als wäre Assange zu Recht inhaftiert. Diese Lüge soll den Menschen Assange ins Unrecht setzen, soll den Verbrechen der USA, die Assange veröffentlicht hat, den Anstrich von guten Taten verleihen.

Der Fall Assange soll in Vergessenheit geraten

Die mächtigen Gegner Assanges – die Regierungen der USA und Englands – tun alles, damit der Fall Assange in Vergessenheit gerät. Sie hoffen, dass der lebende Beweis für die Kumpanei mit den US-Verbrechen im Gefängnis vermodert und sein Bild verblasst. Doch die Aktivisten für Assange lassen nicht locker. Sie wissen, dass seine Freiheit unsere Freiheit ist. Die Freiheit, gegen den Krieg zu kämpfen, die Freiheit, die Gefährlichkeit der USA zu entlarven, die Freiheit, die Wahrheit zu verbreiten.

Der Kampf geht weiter!

Der Kampf geht weiter! Auch am 3. Juli 2023: Denn an diesem Tag wird Julian Assange 52 Jahre alt. Deshalb wird es ab 17 Uhr auf dem Pariser Platz in Berlin, vor der Botschaft der USA und dem Brandenburger Tor, eine Geburtstagsfeier für den tapferen Journalisten geben. Die Soli-Bewegung wird ihn hochleben lassen. Auch und gerade weil sein Leben bedroht ist. Sie wird laut und herzlich bis in sein Gefängnis zu hören sein. Kommt und feiert und singt mit!

JA ZUR FREIHEIT – NEIN ZUM KRIEG!

Die einzelnen Künstler:

Hier die Links zum Talk und zu den Publikumsinterviews:

Am Set: 4. Solidaritätskonzert – Die Publikumsinterviews: https://apolut.net/am-set-4-solidaritaetskonzert-fuer-julian-assange-die-interviews/

Am Set: 4. Solidaritätskonzert – Der Talk: https://apolut.net/am-set-4-solidaritaetskonzert-fuer-julian-assange-der-talk/

Quelle: apolut