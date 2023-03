M-PATHIE – Zu Gast heute: Kayvan Soufi-Siavash “Aussteigen heißt, in sich selbst neu einzusteigen”

Kayvan Soufi-Siavash, alias Ken Jebsen, ist ein herausragender Mensch in der Friedens-, Freiheits- und Demokratiebewegung. Sein ehemaliger Kanal KenFM hatte einen kometenhaften Aufstieg in der deutschsprachigen Aktivisten-Szene und darüber hinaus. KenFM gibt es nicht mehr, auch die Kunstfigur Ken Jebsen ist Vergangenheit. Kayvan Soufi-Siavash hat beide offline gelegt. Wieso er das tat, erläutert Soufi-Siavash in dieser Folge von M-Pathie ausführlich.

In diesem Interview spricht der Moderator Rüdiger Lenz mit beiden: Mit Ken Jebsen und mit Kayvan Soufi-Siavash, aber mehr mit Soufi-Siavash. Es gelingt zudem eine Premiere. Kayvan Soufi-Siavash und der Moderator Rüdiger Lenz reden fast einhundert Minuten nicht über die große Politik. Fast ausschließlich wird in diesem Gespräch über den inneren Weg gesprochen, über seine Entfaltung und was der innere Weg mit Soufi-Siavash macht. Es wird über das Sein an sich philosophiert, über den Menschen und auch über Gott. Soufi-Siavash ist aus seiner persönlichen und beruflichen Krisensituation gestärkt und gereift hervorgegangen. Das wird in diesem Gespräch deutlich. Aus Kayvan Soufi-Siavash wurde einst Ken Jebsen und aus Ken Jebsen wurde wieder Kayavan Soufi Siavash. Eine Katharsis, die in Soufi-Siavashs Kindheit ihren Anfang nahm. Heute erleben wir einen spirituellen und philosophischen Menschen, der nicht zu allem eine Antworten haben muss, aber der stellt Fragen. Und dies tut er, wie es schon immer seine Art war, anspruchsvoll, bildhaft, tiefsinnig und stilvoll. Quelle: apolut