Schöne Ampel-Bescherung

Eigentlich würden uns mal sorgenfreie Weihnachten mit dem colaroten Weihnachtsmann nach Jahren von Panik und Pleiten ganz gut tun – doch unsere Regierigen haben da noch so viel auf ihrer Agenda.. selbst Faeser verurteilt JETZT schon mal die anstehenden Silvesterkrawalle in Neukölln. Weiß sie mehr als wir? Freddy wünscht Ihnen jedenfalls frohe Weihnachten mit seinem gewohnten spitzfindigen Rundumschlag.

