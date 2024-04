Geldsegen vom Staat für Transgender-Propaganda

Dass die Transgender-Propaganda an deutschen Schulen immer mehr zunimmt, ist kein Zufall. Sogar die Lehrer werden vor den ideologischen Karren gespannt, indem sie die Aufmerksamkeit der Kinder auf Homo- oder Transsexuelle lenken sollen. Weshalb ist diese massive Indoktrination von Kindern nicht auf dem Prüfstand?

Dass die Transgender-Propaganda mitsamt ihren gefährlichen Hormonbehandlungen und Geschlechtsumwandlungen in deutschen Schulen und Bildungseinrichtungen immer mehr zunimmt, ist kein Zufall. Vereine und weitere Gruppen aus dem Spektrum der homo- und transsexuellen Lobbyarbeit erhalten einen wahren Geldsegen vom Staat.



In Deutschland erfolgt die Fördergeld-Vergabe über das Bundesfamilienministerium im Rahmen des mehrere Millionen schweren Bundesprogramms „Demokratie leben“. Ein Projektträger ist z.B. der Verein „Queere Bildung e.V.“. Dieser will das Steuergeld nutzen, um die geschlechtliche Vielfalt an Bildungseinrichtungen insbesondere in ländlichen Gebieten flächendeckend einzuführen.

Wie das in der Praxis aussieht, macht das Antidiskriminierungs- und Bildungsprojekt „Schlau NRW“ schon mal vor: Dank staatlicher Förderung gibt es inzwischen im gesamten Bundesland Niederlassungen, die „fachlich und didaktisch geschulte Teamer_innen“ an Schulen schicken, um Kinder „niedrigschwellig und altersgerecht“ in das Themengebiet der sexuellen Vielfalt einzuführen. Und um auch die Lehrer vor den ideologischen Karren zu spannen, gibt es eine Checkliste mit Handlungsempfehlungen. Demnach sollen sie sich u.a. stets als LGBT*-freundlich in Szene setzen und bei Schulfesten, Klassenfahrten oder Elternabenden – auch ohne konkreten Anlass – die Aufmerksamkeit auf Trans-, Inter- und Homosexuelle lenken.

Gehört diese gefährliche Frühindoktrination von Kindern in Bildungseinrichtungen nicht dringendst auf den Prüfstand?

Quellen/Links:

https://www.nius.de/common/ohne-zustimmung-der-eltern-schule-macht-werbung-fuer-genital-ops-prostitution-und-bdsm-praktiken/c832da52-9d4c-4510-934b-67d11f55afe7

https://unzensuriert.at/167053-wirbel-um-gechlechtsumwandlungs-propaganda-an-koelner-schule/

Staat finanziert Transgender-Propaganda

https://www.freiewelt.net/nachricht/gender-propaganda-an-schulen-breitet-sich-rasant-aus-10081785/



https://dserver.bundestag.de/btd/19/170/1917050.pdf



https://www.schlau.nrw/wp-content/uploads/2016/08/Checkliste-f%C3%BCr-Schulen-SCHLAU-NRW-2016.pdf



https://www.schlau.nrw/infos/?fbclid=IwAR020plwILHclnHruJKTC1epgJQ0aPaSCl3BpEdW0zsyXypOKASHpjWgzxI

Quelle: Kla.TV