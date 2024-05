M-PATHIE – Zu Gast heute: Bernd Osterhammel “Wie wir die Wirklichkeit erschaffen”

Bernd Osterhammel ist Führungskräftetrainer, beliebter Vortragender, Bestsellerautor, Pferdeflüsterer und er war Unternehmer. Osterhammel ist heute ein weiteres Mal bei M-Pathie zu Gast. Oh komm du Geist - Der Wahrheit - Und kehre bei uns ein, - verbreite Licht und Klarheit, - verbanne Trug und Schein. Dieses kleine Gedicht von Philipp Spittal wurde bei Osterhammel zu einer Lebensweise. Lernt man ihn kennen, so merkt man schnell, dass Osterhammel ein Geist der Klarheit geworden ist, der Licht verbreitet. In diesem Gespräch versucht Osterhammel zu erklären, wie bei uns Menschen Wirklichkeit entsteht. Das tut er auf eine ihm eigene Art, bei der man unweigerlich an einen Geschichtenerzähler erinnert wird.

Osterhammels Geschichten sind von ihm oder seiner Familie erlebte Lebensgeschichten, die voller Weisheiten und mit klugen Eingebungen gespickt sind. Osterhammels ganzer Körper und Geist schaut einen an, sobald er beginnt, seine Geschichten über die Schule seines Lebens zu erzählen. Sie handeln von der Wirklichkeit und davon, wie wir unsere Realität selbst erschaffen. Osterhammel beherrscht die Kunst, Nebensächlichkeiten seines Lebens so zu erzählen, dass man davon eingenommen wird. Man spürt schnell, dass er nicht bloß von sich, sondern von uns erzählt. Das tut er wohlwissend, da seine Lehrmeister seine Pferde sind. Es macht Spaß, ist lehrreich, manchmal ehrfurchtgebietend und oft auch voller Witz ihm zuzuhören. Mehr über Bernd Osterhammel hier: https://www.berndosterhammel.de Quelle: apolut