Stabil: Weidel und Chrupalla zerlegen TV-Zirkus

Am kommenden Sonntag hat der Wahlkampf endlich ein Ende. Die AfD schneidet in den Talkshows sehr gut ab, keine Falle des Mainstreams zündet. Was versprechen Scholz, Merz und Habeck dem Volk dieses Mal vor der Wahl? Und kann es noch zu einer Überraschung kommen? Dr. Stephanie Elsässer und Dominik Reichert analysieren die aktuelle Situation.

