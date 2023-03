Tödliche Ignoranz oder Weltentscheid – Rede an die Nationen von Ivo Sasek

Politiker, die hinter den Kulissen mit Waffenhändlern, Drogenhändlern, geheimen Organisation usw. verbandelt sind, schädigen durch ihre Macht- und Profitgier die Völker mehr als alle im Mainstream verschrienen Terroristen zusammengenommen. In dieser Nationenrede liefert Kla.TV-Gründer Ivo Sasek neue Fakten zum Thema und ruft zu weltdemokratischen Beschlüssen auf, wie es solche noch nicht gegeben hat. Dieser Weckruf gehört in jedes Haus!

Wir dringen jetzt in vereinter Kraft zu grundlegenden Weltentscheidungen durch. Darüber sprechen wir hier in dieser Sendung. Hier nur gerade wieder ein kleines Segment dieses aktuell laufenden Völkermordes: Der Pharmakonzern Pfizer und die Zulassungsbehörde FDA wollten diese 55.000 Pfizer-Dokumente für 75 Jahre versiegeln, sprich der gesamten Menschheit gezielt vorenthalten.



Denn wir sind in der maßlosen Überzahl als Volk. Wir werden all diese Straftäter und Genozidtreiber so lange nicht aus den Augen lassen, bis deren gegenwärtigen, zukünftigen, aber auch Jahrzehnte zurückliegende Verbrechen verfassungs- und fachgerecht aufgearbeitet sind! Das ist mein Aufruf an die Völker. Wir erklären als Volk: „Die Zeit der Kriege ist vorbei – wir wollen keine Kriege mehr; denn wir sind das herrschende Volk – das friedliebende Volk!“ Kla.TV, ihr unabhängiger Sender Nummer Eins: www.kla.tv Teilen Sie dieses Video breitflächig! ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV