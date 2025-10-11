Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Basta Berlin (294) – Kaffeefahrt

Basta Berlin (294) – Kaffeefahrt

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 18:00 durch Sanjo Babić
Bild: Screenshot Odysee / Eigenes Werk
Bild: Screenshot Odysee / Eigenes Werk

Die Bundesregierung verspricht „Verlässlichkeit und spürbare Verbesserungen“. Das klingt wie Werbung für eine zwielichtige Kaffeefahrt von Zwickau ins Erzgebirge. Und es ist schlicht gelogen. Im Gegenteil: Job, Wohnen, Rente, alles unsicher. Und es kommt noch dicker. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, machen heute einen Rundumschlag durch das „beste Deutschland aller Zeiten“. In dem die Regierung das Volk bittet, den Gürtel enger zu schnallen. Und wo öffentlich-rechtliche Medien die Zuschauer in ihrem Sinne umerziehen. Aber keine Sorge, in Österreich ist es auch nicht besser…

Die Kapitel:

  • 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!

  • 00:02:19 Geier Sturzflug

  • 00:27:12 Der berühmte „Mittelteil“

  • 00:42:37 WG gesucht

  • 01:03:08 Webtipp und Schreddern

Quelle: Basta Berlin

