Wahlkampf: Hinter den Kulissen der AfD

Die AfD ist so stark wie nie. Jetzt geht der Wahlkampf in die finale Phase. Wir werfen einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Wie wird Alice Weidel vor Anschlägen geschützt? Was erleben die einfachen Mitglieder zwischen Plakatieren und Flyern? COMPACT-TV unterwegs in Rheinland-Pfalz.

Unsere Reportage sehen Sie in dem Video hier: Quelle: COMPACT-TV