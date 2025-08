Ballweg-Interview nach dem Freispruch vor dem Landgericht Stuttgart und Stellungnahmen des Gericht

Im Gerichtsprozess um den Unternehmer und Querdenken-Begründer Michael Ballweg wurde am Donnerstagvormittag, 31.07.2025, vor dem Landgericht (LG) Stuttgart das Urteil erwartet. EpochTV war vor Ort und zeigt die anschließende Pressekonferenz und ein Interview mit Ballweg und seinem Team. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft warf dem Softwareunternehmer versuchten Betrug in 9.450 Fällen vor. Das soll die Anzahl an Spendern sein, von denen Ballweg laut Staatsanwaltschaft durch Ausnutzung seiner Bekanntheit über teils öffentliche Aufrufe finanzielle Zuwendungen für Querdenken-711 im Umfang von rund 1,3 Millionen Euro eingeworben haben soll.

Ballweg wies die Vorwürfe zurück. Sein Verteidigerteam beantragte einen Freispruch sowie eine Entschädigung für die 279 Tage, die Ballweg im Gefängnis Stuttgart-Stammheim in Untersuchungshaft „wegen Fluchtgefahr“ verbringen musste. Am 40. Verhandlungstag ergab eine vorgetragene steuerliche Probeberechnung des Finanzamts Stuttgart II – veranlasst durch das LG Stuttgart –, dass Ballweg für 2020 eine Rückerstattung in Höhe zwischen 199.000 bis 200.000 Euro zustehen würde. Ballwegs Verteidigung forderte daraufhin die sofortige Beendigung der Beweisaufnahme. Denn sie sah darin eine Bestätigung ihrer Position, dass kein steuerstrafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt. Die Staatsanwaltschaft lehnte eine Einstellung ab und beharrte auf einer steuerlichen Relevanz von Schenkungen an Ballweg. Heute erfolgte letztendlich der Freispruch vom Vorwurf des Betrugs für Michael Ballweg nach 44 Verhandlungstagen, allerdings mit einer Verwarnung. Quelle: EpochTV