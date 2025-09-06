Im Gespräch: Ulrike Guérot: Ist die Demokratie noch zu retten?

Das System kennt seine Gegner. Wer die künstliche Intelligenz nach den in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen Raum vom System am meisten „Geächteten“ befragt, bekommt stets ähnliche Antworten, manchmal mit etwas modifizierter Rangordnung. Aber die „Big Four“ können benannt werden: Kayvan Soufi-Siavash alias Ken Jebsen, Daniele Ganser, Ulrike Guérot und Michael Ballweg. Je nach Art der Fragestellung an ChatGPT lautet die Rangfolge: Kayvan Souvi-Siavash alias Ken Jebsen, Daniele Ganser, Ulrike Guérot, Anselm Lenz vom Demokratischer Widerstand und Albrecht Müller von den Nachdenkseiten. Wie kommt es zu dieser Kategorisierung?

Ullrich Mies spricht in dem breit angelegten Gespräch mit Prof. Dr. Ulrike Guérot über den Zustand der deutschen Politik, darüber, ob wir es in Deutschland noch mit einer Demokratie zu tun haben, über den Verfall der politischen Kultur, die Engführung der politischen Debatte, über die Corona-Operation, die „autoritätshörige deutsche Mentalität“, den Jammerzustand der „Linken“, die Kriegsbegeisterung des politischen Establishments und vieles mehr. Quelle: apolut