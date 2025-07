Rekrutierungskampagne für Kriegsdienst in USA gescheitert – Vorbild für Europa!

Im Angesicht der massiv zunehmenden politischen und medialen Kriegstreiberei macht eine Nachricht aus den USA auch Hoffnung für Europa. Alle US-Soldaten, die von 2021 bis 2023 während der „Pandemie“ aufgrund ihres Covid-19-Impfstatus entlassen wurden, oder sich entschieden die Armee zu verlassen, haben einen Brief von der Regierung erhalten.

Darin werden sie als „Gewissenskrieger“ bezeichnet und gebeten, in die Armee zurückzukehren. Zudem wurde per Erlass festgelegt, dass alle, die sich wieder einstellen lassen, ihren früheren Dienstgrad und die volle Sold-Nachzahlung mit Vergünstigungen erhalten sollen. Doch das großzügige Angebot löste bisher nur wenig Interesse an einer Rückkehr aus: Bis März 2025 hatten nur etwa 650 von rund 8.700 ehemaligen Soldaten eine Rückkehr in den Dienst in Erwägung gezogen. Der pathetische Begriff „Gewissenskrieger“ dürfte sich zudem bei all jenen Adressaten als wirkungslos er- weisen, die sich bereits innerlich und äußerlich aus dem Soldatenleben zurückgezogen haben. Immerhin hatten sie viel Zeit zum Nachdenken, wie sinnvoll es ist als Kanonenfutter für neue US-Kriege, z.B. in Nahost herzuhalten.

Kann es sein, dass viele „Gewissenskrieger“ mittlerweile zu überzeugten „Kriegsdienstverweigerern aus Gewissensgründen“ geworden sind?

Da ja auch derzeit in Europa verschiedenste „Werbekampagnen“ für den Kriegsdienst stattfinden, bleibt zu hoffen, dass auch hier zu Lande die politischen und medialen Bemühungen neues „Kanonenfutter“ zu generieren, scheitern werden.



Quelle: Kla.TV