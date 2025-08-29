Dr. Daniele Ganser: NATOs schmutzige Kriege - Das Erbe von Operation Gladio (26.6.2025)

Am 26. Juni 2025 hat der schweizer Historiker Daniele Ganser mit dem norwegischen Politologen Glenn Diesen über Operation Gladio und die verdeckten Operationen der NATO im Kalten Krieg gesprochen. Das Gespräch wurde auf Englisch geführt. Dies ist die deutsche Übersetzung. Glenn Diesen ist Professor an der University of South-Eastern Norway. Sein YouTube Kanal heisst Greater Eurasia Podcast. Dr. Daniele Ganser ist Schweizer Historiker und Friedensforscher. Er ist Leiter des Swiss Institute for Peace an Energy Research (SIPER).

In seiner Arbeit untersucht Daniele Ganser die Themen Frieden, Energie, Krieg, Terror und Medien aus geostrategischer Perspektive. In der Überzeugung, dass auch Wissenschaftler helfen können, einen Teil der Lügen und der Brutalität zu überwinden, die unsere Welt noch immer prägen, engagiert sich Daniele Ganser gemeinsam mit tausenden Menschen für eine Welt in Frieden und für erneuerbare Energien. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Internationale Zeitgeschichte seit 1945, Verdeckte Kriegsführung und Geheimdienste, US-Imperialismus und Geostrategie, Energiewende und Ressourcenkriege, Globalisierung und Menschenrechte. Quelle: Daniele Ganser