Terror in Moskau: Wer steckt dahinter?

Es sind grauenhafte Bilder, wie skrupellos unschuldige Zivilisten gejagt und niedergeschossen wurden. Mindestens 130 Tote und hunderte Verletzte nach dem Anschlag auf eine Konzerthalle, doch die Täter wurden gefasst. Während westliche Medien zynisch die Schuld bei den Russen selbst suchen, berichtet COMPACT in diesem Brennpunkt über die wahren Hintermänner, Motive, Beweise und die Frage, wie groß die gegenwärtige Gefahr in Deutschland ist. Im Studio begrüßen Sie Jürgen Elsässer und Paul Klemm.

Quelle: COMPACT-TV