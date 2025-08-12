George Soros – Das Netzwerk des Globalstrategen enthüllt

Anlässlich des 95. Geburtstages von George Soros erinnern wir uns: Wer ist dieser Mann und welche Ziele verfolgt er? Wie nimmt Soros weltweit Einfluss auf die Spitzenpolitik, Medien und Bildung? Diese Sendung enthüllt am Beispiel von Österreich, über welche Stellen George Soros Zugang in die Nationalstaaten erhält. Darüber hinaus bekommt jeder Zuseher eine Anleitung, wie man dies für jedes Land weltweit recherchieren kann!

Karl Nehammer ist seit Dezember 2021 Bundeskanzler von Österreich. Kla.TV erhielt ein Foto von Zusehern, das ihn bei einem Treffen mit Alexander Soros im März 2022 zeigt. Der Besucher agiert im Auftrag seines Vaters George Soros und dessen gegründeter Open Society Foundations. Wer sind die Open Society Foundations? Die OSF sind ein Verbund von Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen, die 1979 von George Soros gegründet wurden.

Soros ist einer der großen Global-Strategen, mit dem Ziel, eine völkerunterwerfende Neue Weltordnung (auch NWO genannt) zu errichten...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV