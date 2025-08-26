Im Gespräch: Michael Brückner: "Achtung Finanzdiktatur!"

Wer oder was ist die AMLA? Den meisten Menschen wird diese Abkürzung nichts sagen. AMLA bezeichnet die entstehende EU-Monster-Bürokratie „Anti-Money-Launderung-Agency“, die in Frankfurt a.M. aufgebaut wird. Die offizielle Begründung für die Notwendigkeit der AMLA ist die Bekämpfung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung. Das hört sich gut an. Dennoch ist die AMLA überflüssig, weil es bereits unzählige nationale und internationale Behörden gibt, die sich denselben Aufgaben widmen.

Warum also eine neue Superbehörde? Das Herzstück der AMLA ist ein EU-weites Vermögensregister. In ihm sollen die Vermögenswerte aller EU-Bürger erfasst werden. Sie werden dann gezwungen, über alles, was sie besitzen, Auskunft zu erteilen: über Immobilien, Geldwerte, Geld-, Gold- und Silberbestände, Kunstgegenstände, Uhrensammlungen und sonstige Werte wie alte Autos etc.

Ziel der Monster-Bürokratie ist es, die gesammelten Daten zu koordinieren, zu bewerten und schließlich an die Finanzbehörden zwecks Besteuerung „durchzureichen“.

Politisches Ziel ist, den Bürger vollkommen transparent zu machen und nach Belieben schröpfen zu können. Denn eines steht ganz sicher nicht auf den Tagesordnungen der EU-Regierungen: die Minimierung der staatlichen Ausgabenverschwendung. Also holen sich ebendiese Regierungen das notwendige Geld für Bankenrettungen, das Führen von Kriegen, die Finanzierung der staatlichen Korruption und das Aufblähen von Bürokratien und technokratischen Apparaten beim Bürger. Belastet werden die zukünftigen Generationen, die den ganzen Irrsinn durch den Verlust an Lebensqualität und bürgerlichen Freiheiten zu bezahlen haben.

Ullrich Mies führt das Gespräch mit dem selbständigen Finanzexperten Michael Brückner. Er und seine Kollegin Jessica Horn haben soeben das Buch veröffentlicht: „Achtung Finanzdiktatur! Wie die AMLA unser Vermögen und unsere Freiheit bedroht, Rottenburg 2025".

Hier der Link zum Buch: https://www.kopp-verlag.de/a/achtung-finanzdiktatur!

Quelle: apolut