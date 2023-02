Donbass: Auf der Suche nach der Wahrheit – Teil 1

Alina Lipps Filme über ihre Zeit im Donbass werden veröffentlicht. In drei Teilen erzählt sie, was sie im Donbass erlebt hat. Der erste Teil behandelt ihre Zeit in Donezk bevor die russische Militäroperation begonnen hat.

Darin geht es um folgende Themen: Wer sind diese “Separatisten” im Donbass wirklich und wie leben sie seit 2014?

Erzählen die deutschen Medien wirklich nicht die Wahrheit, wie Alina Lipp es behauptet?

Wie ist es Alina in ihren ersten Wochen im Donbass ergangen, wie hat sie sich entwickelt? Oder ist sie ein Kremlprodukt? Alina Lipp nimmt die Zuschauer auf der Suche nach der Wahrheit mit in eine der gefährlichsten Regionen der Welt: den Donbass. Der erste Teil zeigt Aufnahmen unmittelbar vor Russlands Militäroperation, zeigt das wahre Leben vor Ort, die Tragödien, die die Menschen erlitten haben – und bis heute erleiden. Dieser Film zeigt die nackte, grausame Wahrheit, so wie Alina Lipp sie erlebt und gefilmt hat, als sie noch eine unbekannte Deutsche mit einem Telegram-Kanal war, der nur wenige hundert Follower hatte. Quelle: apolut