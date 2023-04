Basta Berlin (172) – Der grüne Baron

Der grüne Baron zerstört im Tiefflug Deutschlands Außenpolitik. Und während ganz China über uns lacht, sind auch im Inland die Schäden der grünen Kriegsmaschinerie verheerend: Der Atomkraft wurde der Stecker gezogen und das ist erst der Anfang… Dazu mehr in einer weiteren Folge BastaBerlin!

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, machen heute mit euch eine Weltreise: Es geht nach Russland, China, Indien, in die Ukraine und nach Deutschland. Dabei schauen wir auf das moralische Gehabe von Außenministerin Baerbock, auf lautlose Killer am Himmel in Kriegsgebieten, auf grüne Dünnbrettbohrer und auf den Traum von Peter Lustig: Die Abschaltung der deutschen AKW…



Quelle: Basta Berlin