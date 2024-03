Super Tuesday: Trump ist nicht mehr zu stoppen!

Das könnte so viel verändern. Donald Trump wird tatsächlich der US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Was hat der Mainstream nicht alles versucht, um ihn zu verhindern! Doch nachdem Trump bei den republikanischen Vorwahlen am Super Tuesday in 14 von 15 Staaten gewonnen hat, sagt er Biden und dem Tiefen Staat in den USA den Kampf an.

Wie hoch seine Chancen sind, um wieder ins Weiße Haus einzuziehen, analysieren TV-Chef Paul Klemm und Gastkommentator André Poggenburg. Quelle: COMPACT-TV